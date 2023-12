Ufficiale: Il Siviglia ha un nuovo presidente, José María del Nido Carrasco

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Siviglia ha ufficializzato il nuovo presidente del club: “Il consiglio di amministrazione del Sevilla FC, riunitosi nella mattinata di questa domenica, 31 dicembre, ha approvato la nomina di José María del Nido Carrasco come nuovo presidente dell’entità, entrato in carica da oggi. Il club desidera ringraziare José Castro Carmona, fino ad oggi presidente, per il suo lavoro da leader negli ultimi dieci anni, uno dei periodi di maggior successo della società, con un record sportivo di cinque coppe della UEFA Europa League, tra le altre”.

Foto: sito ufficiale Siviglia