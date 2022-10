Ufficiale: il Siviglia ha esonerato Lopetegui. La panchina sarà affidata a Sampaoli

Era una notizia che era già nell’aria negli ultimi giorni, adesso è arrivata anche l’ufficialità: il Siviglia ha esonerato Julien Lopetegui. È stata la stessa società andalusa a comunicato l’esonero del tecnico dopo tre stagioni di ottima fattura e l’inizio della quarta, invece, non all’altezza delle aspettative culminata con la sconfitta per 4-1 contro il Borussia Dortmund. Adesso, per il tecnico spagnolo potrebbe aprirsi una nuova parentesi in Premier League sulla panchina del Wolverhampton. Sulla panchina del Siviglia, invece, tornerà Jorge Sampaoli, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza all’Olympique Marsiglia.

Foto: Twitter Siviglia