Ufficiale: il Sevilla esercita opzione per Loïc Badé dallo Stade Rennais FC

Lo Stade Rennais FC ha annunciato su Twitter che il Sevilla FC ha deciso di esercitare la propria opzione su Loïc Badé.

Questo il messaggio diffuso sul completamento dell’operazione:

“Al termine di questa stagione 2022/2023 in cui ha preso parte a 27 partite in Spagna in tutte le competizioni, il Sevilla FC ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto per il 23enne difensore Loïc Badé, recente vincitore dell’Europa League.

Lo Stade Rennais FC gli augura il meglio per il resto della sua carriera”.

Fonte Foto: Tratta da Twitter Stade Rennais FC