Ufficiale: il Seregno prende Lorenzo Valeau dalla Roma

Rinforzo giovane, ma già esperto, per il Seregno. In data odierna, la società azzurra comunica di aver acquisito dalla Roma, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni del giocatore Lorenzo Valeau. Nato a Roma il 5 marzo 1999, esterno sinistro, Valeau è un prodotto del settore giovanile giallorosso. Il suo debutto tra i Seniores è avvenuto nel 2018-’19, quando ha militato nella parte iniziale della stagione nell’Ascoli in serie B, prima di passare al Catania in serie C. Sono seguite le esperienze in serie C nell’Imolese (nel 2019-’20), nella Casertana (dall’estate del 2020 al gennaio del 2021) e nell’Alma Juventus Fano (dal gennaio al giugno del 2021). L’atleta, che vanta 8 presenze ed 1 gol nelle nazionali italiane giovanili (1 presenza ed 1 gol nell’Under 20, 3 presenze nell’Under 19, 2 presenze nell’Under 18 e 2 presenze nell’Under 16), arriverà in Brianza la prossima settimana ed ha sottoscritto con il Seregno un contratto biennale.

Foto: logo Seregno