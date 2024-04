Ufficiale: il Salisburgo esonera Struber. Squadra affidata a Cinel fino al termine della stagione

Gerhard Struber non è più l’allenatore del Salisburgo. Il club austriaco, come annunciato sui propri profili social, ha scelto di esonerare l’allenatore prima della fine della stagione, affidando la prima squadra a Onur Cinel, finora tecnico della formazione B della società. Fatali, per Struber, la sconfitta rimediata nell’ultima partita di campionato per mano del LASK Linz, con la squadra raggiunta in vetta alla classifica dallo Sturm Graz, e l’eliminazione dalla Coppa d’Austria.

Foto: Instagram Salisburgo