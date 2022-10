Ufficiale, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta rinnova con il Verona

Ufficiale il rinnovo di contratto per Massimo Margiotta, Responsabile del Settore Giovanile. A comunicarlo è proprio il club gialloblù: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2027 di Massimo Margiotta, che continuerà così a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile del Club gialloblù. Un lavoro costante, fatto di professionalità, competenza e passione da parte di Massimo Margiotta, a Verona dall’estate del 2017 e giunto alla sua sesta stagione in gialloblù. Un Settore Giovanile in continua crescita quello che è stato capace di valorizzare al meglio i propri calciatori, dalla Scuola Calcio e sino alla formazione Primavera, quest’ultima capace di raggiungere una finale ed una semifinale di Coppa Italia, oltre a conquistare il campionato Primavera 2 e la relativa promozione nella massima serie giovanile nazionale – la Primavera 1 – al termine della stagione 2020/21. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il club, augura a Margiotta di proseguire l’ottimo lavoro fin qui svolto”.

Foto: sito Verona