Il Reims arranca in Ligue 1 e la società, a pochi giorni dalla sfida in casa del Lorient, comunica l’esonero del tecnico Oscar Garcia. La squadra è attualmente quindicesima in classifica. Con Garcia è la quarta panchina che salta nel campionato francese nel giro di pochi giorni: Bosz al Lione, Der Zakarian al Brest e Furlan all’Auxerre i predecessori.

Foto: Daily Mail