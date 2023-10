Ufficiale: il Racing Club esonera Gago

Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l’Independiente, Fernando Gago non sarà più l’allenatore del Racing Club. Come comunicato ufficialmente dal club argentino, l’ex centrocampista di Real Madrid e Roma è stato esonerato: “Il Racing Club ringrazia Fernando Gago per il suo tempo trascorso come allenatore della squadra professionistica, la sua dedizione, impegno, capacità di lavoro durante i due anni della sua gestione con risultati sportivi e il consolidamento di un progetto globale con la promozione dei calciatori delle giovanili. Allo stesso tempo gli augura il massimo successo per il prosieguo della carriera“.

Foto: Instagram Gago