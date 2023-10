Serie C, saltano le panchine di Potenza e Rimini

Potenza e Rimini, nella mattinata di oggi, hanno comunicato gli esoneri dei rispettivi tecnici. Ecco i comunicati:

“Il Potenza Calcio comunica di aver sollevato Alberto Colombo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A mister Colombo e al preparatore atletico Renzo Ricci vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità. Contestualmente si informa che la guida tecnica della squadra è affidata a Pietro De Giorgio, precedentemente allenatore in seconda del Potenza Calcio”.

“La Rimini FC annuncia di aver risolto consensualmente il contratto con Gabriel Raimondi e ringrazia il tecnico argentino per il lavoro svolto in questi mesi al servizio della causa biancorossa, periodo in cui l’allenatore ha dato prova di grande serietà, professionalità e preparazione. La società augura a Gabriel le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera, certa di un futuro di grandi soddisfazioni per il tecnico”.

