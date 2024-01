Ufficiale: il portoricano De Leon ha firmato con il Real Madrid. Si unirà ai Blancos nel 2026

Jeremy de Leon è ora un nuovo giocatore del Real Madrid. Il Castellon, squadra portoricana militante nella Primera Division, ha ufficializzato il trasferimento dopo l’accordo chiuso con il Castilla, la squadra B dei Blancos. L’ala destra portoricana classe 2004 firma con il Real Castilla, ma rimarrà in prestito in Porto Rico fino al 2026. Il comunicato: “Il CD Castellón e il Real Madrid CF hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Jeremy De Leon alla squadra di Madrid dopo due stagioni e mezza nella società bianconera. Vogliamo ringraziare De León per il lavoro svolto”.

Foto: Instagram CD Castellon