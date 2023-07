Ufficiale: il portiere italo-argentino Agustín Rossi dal Boca Juniors al Flamengo

Il 9 gennaio aveva firma un pre accordo con il Flamengo ed era stato messo fuori rosa dal Boca Juniors, finendo per trascorrere gli ultimi 6 prestito all’Al Nassr. Ora i brasiliani possono finalmente annunciare Agustín Rossi, portiere argentino col doppio passaporto italiano: “C’é un nuovo muro in città! Il Flamengo ha annunciato la firma del portiere 27enne Agustín Rossi. L’argentino ha firmato un contratto fino a dicembre 2027 con il Rubro-Negro e ha già visitato le strutture del CT George Helal. Arriva per le dispute di Campionato Brasiliano, Copa do Brasil e Libertadores. Rossi è stato formato nelle categorie giovanili del Chacarita Juniors, dall’Argentina, ed è passato attraverso Estudiantes e Defensa y Justicia prima di trasferirsi al Boca Juniors, nel 2017. Due anni dopo, il portiere è stato ceduto in prestito all’Antofagasta, dal Cile, e allo stesso argentino Lanús. È tornato al Boca nel 2020, quando è riuscito ad avere una serie di vittorie consecutive da titolare. Nel 2022 è stato eletto miglior giocatore del calcio argentino e ha vinto il titolo nazionale per la terza volta. All’inizio del 2023 ha scelto di non rinnovare con il club de La Bombonera ed è finito in prestito all’Al Nassr, dall’Arabia Saudita, prima di passare al Mais Querido”.

Foto: Twitter Flamengo