Ufficiale: il portiere Biagio Maresca al Gladiator 1924

Il Gladiator 1924, società campana che milita al dodicesimo posto nel Girone H di Serie D, ha annunciato di aver prelevato in prestito dalla Juve Stabia il giovane portiere Biagio Maresca. Il comunicato ufficiale: “Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’ingaggio a titolo temporaneo di Biagio Maresca. Il giovane portiere classe 2004 di Napoli proviene dalla Juve Stabia. Con il club gialloblu ha disputato negli ultimi anni i campionati Primavera ed Under 17 e si è allenato con la prima squadra. In passato ha vestito le maglie del Napoli Under 15 e dell’Ascoli, con cui ha giocato nella Primavera 1 ed ha collezionato una panchina in Serie B nella partita contro il Brescia”.

Foto: Facebook ufficiale Gladiator 1924