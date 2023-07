Ufficiale: il portiere Baldi dalla primavera della Roma al Giugliano

Nuovo portiere per il Giugliano Calcio: con una nota ufficiale i gialloblù comunicano di aver acquistato a titolo definitivo il 19enne Gabriele Baldi dalla Roma, nel cui settore giovanile è cresciuto. Il comunicato: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver raggiunto con AS Roma un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Baldi. Il portiere classe 2004, ha firmato un accordo su base triennale. Benvenuto Gabriele!”.

Foto: Sito Giugliano Calcio