Ufficiale: il Piacenza si assicura l’attaccante Raicevic

Il Piacenza ha comunicato di aver stipulato un contratto l’attaccante Filip Raicevic. Accordo di un anno con opzione sino al 2023, questa la formula adottata dalla società di Serie C. Ecco il comunicato ufficiale del club: “La Società Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto annuale con opzione sino al 30 giugno 2023 con l’attaccante montenegrino Filip Raičević. Il calciatore vestirà la maglia numero 39 e sarà a disposizione di Mister Cristiano Scazzola per la prossima gara di campionato Piacenza-Renate in programma domenica 7 novembre allo stadio “L. Garilli”.

Foto: logo Piacenza