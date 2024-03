Il Panathinaikos rinforza la propria metà campo in vista della prossima stagione. Il club greco, guidato in panchina dal turco Fatih Terim, ha ufficialmente annunciato l’ingaggio Nemanja Maksimovic, centrocampista 29enne in scadenza di contratto con il Getafe. Il giocatore, di nazionalità serba, si trasferirà in estata nella squadra ellenica.

Foto: Instagram Panathinaikos