Ufficiale: il Palermo entra nella famiglia City Football Group

Si apre un nuovo capitolo per il Palermo. La società siciliana è entrata a far parte ufficialmente della famiglia City Football Group, dopo che il gruppo anglo-arabo ha acquistato le quote di maggioranza del club. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social delle Aquile.

Il Palermo è da oggi parte della famiglia City Football Group 💪❤️#siamoaquile 🦅 pic.twitter.com/juyjwqKUSj — Palermo F.C. (@Palermofficial) July 4, 2022