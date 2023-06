Ufficiale: il Padova acquista Luca Villa

Il Calcio Padova ha reso noto che è stato formalizzato l’accordo con il difensore esterno classe 1999 Luca Villa. Nel comunicato diffuso dalla società dal proprio sito si legge che Villa: “ha siglato con il Padova un contratto dal 1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2025”. Quindi un riassunto della carriera: “Nasce a Segrate il 14 novembre 1999 ed è un terzino esterno sinistro di 172 cm. Cresce calcisticamente nel Renate dove fa il suo esordio tra i professionisti nel 2016/2017 in Coppa Italia. Si trasferisce nella Pergolettese in Serie D nel luglio 2017, collezionando 33 presenze e 4 assist nella prima stagione, e 32 presenze con 2 reti all’attivo e 2 assist nella stagione successiva, che vede la compagine gialloblù cremasca vincere il Girone D ed essere promossa in Serie C. Villa si conferma anche tra i professionisti collezionando 25 presenza (1 gol ed 1 assist all’attivo) nella stagione 2019/2020, 36 presenze (1 gol e 2 assist) nel 2020/2021, 34 presenza (1 gol e 2 assist) nel 2021/2022 e 37 presenze (2 gol, entrambe contro il Padova e 5 assist) nella stagione 2022/2023, stagione conclusa al 1° turno dei playoff proprio contro i biancoscudati. Villa conclude la sua esperienza alla Pergo con 212 presenze, 7 gol e 16 assist all’attivo”.

Fonte Foto: Sito Padova FC