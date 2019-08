Ufficiale: il Padova acquista a titolo definitivo Fazzi dall’Atalanta

Nicolò Fazzi è un nuovo giocatore del Padova. Il classe ’95 si trasferisce in Veneto a titolo definitivo dall’Atalanta, club che lo aveva accolto nel 2017 per poi mandarlo in prestito a Perugia, Cesena e Livorno. Questo il comunicato della società di Serie C: “Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Nicolò Fazzi dall’Atalanta Bergamasca Calcio. Il giocatore si trasferisce al Padova a titolo definitivo sottoscrivendo un contratto biennale“.

Foto: sito ufficiale Padova