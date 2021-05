Ufficiale: il nuovo tecnico dello Sheffield United è Slavisa Jokanovic

Lo Sheffield United ha scelto Slaviša Jokanović per la sua panchina. L’ex tecnico di Watford e Fulham ha firmato un contratto per tre anni e sarà il primo allenatore straniero (o meglio, non britannico) della storia del club biancorosso. Ecco l’annuncio dei canali ufficiali dello Sheffield:

Welcome to The Blades, Slaviša. ✍️ pic.twitter.com/nvuZJ9NdAC — Sheffield United (@SheffieldUnited) May 27, 2021

Foto: Twitter Sheffield