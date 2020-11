Il Novara ha comunicato l’esonero di Simone Banchieri. L’allenatore era già in bilico, la sconfitta contro la Pro Sesto ha portato alla decisione del club che ha ringraziato Banchieri “per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme, augurandogli il meglio per un prosieguo di carriera ricca di soddisfazioni”.

Foto: Novara.iamcalcio