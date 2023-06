Ufficiale: il Novara dice addio alla leggenda Pablo Gonzalez

Finisce la lunghissima storia tra il Novara e Pablo Gonzalez. Il comunicato pubblicato dai piemontesi per annunciare la risoluzione consensuale del contratto è di fatto una lettera d’addio a una bandiera storica del club: “La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Pablo Gonzalez per la risoluzione consensuale del contratto. Ora è ufficiale. La storia del Novara. Capitano e leggenda. A Novara dal 2009, una carriera con la maglia azzurra addosso. Una seconda pelle per lui. Superando Romano, è diventato il miglior marcatore della storia del Novara, infrangendo un record che durava da più di 80 anni. Sua la prima rete ufficiale del neonato Novara Football Club, con il quale è risorto dalle ceneri, trascinandolo da leader alla promozione in Serie C dopo un solo anno. Si interrompe una storia d’amore durata 11 anni, siamo stati fortunati ad averla vissuta. Novara è e sarà sempre casa sua”.

Foto: Sito Novara