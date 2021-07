Ufficiale: il Norwich riscatta Gibson e Giannoulis

Con un comunicato il Norwich ha annunciato il riscatto di due giocatori: Ben Gibson e Dimitris Giannoulis prelevati in prestito lo scorso anno. Ecco il comunicato: “Il Norwich City è lieto di confermare i trasferimenti permanenti di Ben Gibson e Dimitris Giannoulis. Dopo la promozione del City in Premier League, è scattato l’obbligo di riscatto nelle trattative sia per Gibson che per Giannoulis. Entrambi i giocatori hanno firmato per commissioni non divulgate sui contratti fino all’estate del 2024, con Gibson che si è unito al Burnley e Giannoulis che ha completato una mossa dal PAOK”.

👋 Introducing 2️⃣ new permanent members of the #NCFC squad… Ben Gibson and Dimitris Giannoulis have completed their permanent moves to the club! 🙌 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 1, 2021

Foto: Twitter personale