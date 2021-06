Ufficiale: il Nizza riscatta Todibo dal Barcellona

Il Barcellona ha annunciato che il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto per Jean-Clair Todibo. Il club blaugrana riceverà 8,5 milioni di euro, più 7 milioni di euro in variabili, e si riserva una percentuale in caso di futura cessione del giocatore 21enne.

Foto: Sito Barcellona