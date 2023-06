Ufficiale: il Nizza comunica gli addii di Bryan, Pepe, Barkley e Delort

Il Nizza annuncia 4 addii in un volta sola. Si tratta di Bryan, Pepe, Barkley e Delort.

Questo il comunicato della società:

“L’OGC Nice può confermare che quattro giocatori della prima squadra hanno raggiunto la fine della loro permanenza con Les Rouge et Noir. Mentre gli accordi di prestito di Joe Bryan e Nicolas Pepe sono giunti alla conclusione, il contratto di Ross Barkley è scaduto, mentre Andy Delort ha completato un trasferimento definitivo all’FC Nantes.

Arrivato in prestito dal Fulham nella finestra di mercato invernale, Joe Bryan ha collezionato 10 presenze con il Le Gym, segnando un gol e fornendo un assist .

Nicolas Pepe, compagno di club della Premier League in prestito – questa volta dall’Arsenal – ha segnato otto gol nella prima metà della stagione prima di essere ostacolato da un infortunio al ginocchio. Lascia la Costa Azzurra con un totale di 28 partite all’attivo (19 in Ligue 1, otto in UECL e una in Coupe de France).

Ross Barkley, nel frattempo, ha collezionato altrettante apparizioni di Pepè, nazionale della Costa d’Avorio. Dopo essere arrivato a parametro zero, l’ex giocatore del Chelsea ha giocato solo partite di campionato, con il nativo di Liverpool che ha segnato quattro gol e fornito due assist.

Infine, l’opzione di acquisto di Andy Delort è scattata automaticamente dalla conferma della salvezza in Ligue 1 del Nantes. Prima di passare a Les Canaris nella finestra di mercato invernale, l’attaccante ha giocato per Les Aiglons per una stagione e mezza, segnando 25 gol in 55 partite e vincendo il premio Aiglon of the Season 2021-22.

Tutti all’OGC Nice desiderano augurare loro buona fortuna per il resto della loro carriera”

Fonte Foto: Sito Ufficiale OGC Nice