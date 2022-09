Ufficiale: il Newcastle ingaggia la promessa Kuol

Un’interessante promessa per il Newcastle e un sogno che si realizza per il ragazzo. Ufficiale, infatti, l’acquisto del giovanissimo Garang Kuol dal Central Coast Mariners. L’attaccante diciottenne e talento australiano si aggregherà però solo a partire da gennaio 2023. Incredulo il giocatore, anche nelle sue dichiarazioni poco dopo l’ufficialità: “È irreale. Da ragazzo in Australia, la Premier League è la cosa principale che tutti guardano, ma nessuno pensa che raggiungerà quelle vette. Essere una di quelle persone, essere nella posizione in cui sono, è fantastico”

Foto: sito Newcastle