Ufficiale, il Napoli Femminile esonera l’allenatore Giuseppe Marino. Il comunicato del club

“Il Napoli Femminile rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giuseppe Marino. A Marino, che ha condotto due volte la squadra azzurra in massima serie e l’ha portata anche al quinto posto in A nel 2012-2013, vanno i più sentiti ringraziamenti della società per il lavoro svolto fin qui. Il presidente Carlino, legato da profonda stima ed amicizia a mister Marino, ha comunicato al tecnico in mattinata – con profondo rammarico – la decisione dell’esonero, dettata dai risultati poco soddisfacenti conseguiti dalla squadra in queste prime dieci gare di campionato.

Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore del Napoli Femminile”.

