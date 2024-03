Ufficiale: il Nantes esonera Gouvernecc. In panchina torna Kombouaré

Avvicendamento tecnico sulla panchina del Nantes. Il club francese, terzultimo in Ligue 1, ha esonerato l’allenatore della prima squadra Jocelyn Gouvernecc ed il contestuale ritorno, al suo posto, di Antoine Kombouaré, già alla guida della squadra nella passata stagione, conclusasi con la finale di Coppa di Francia, persa contro il Tolosa.

“Il Nantes annuncia l’arrivo di Antoine Kombouaré come capo allenatore della prima squadra in sostituzione di Jocelyn Gourvennec. Il Nantes ringrazia Jocelyn Gourvennec e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati al servizio del Club e augura loro buona fortuna per il resto della carriera”.

Foto: Instagram Nantes