Ufficiale: il Monza rinforza la Primavera, arriva Zanaboni

Il Monza tramite il proprio sito ufficiale ha reso noto l’acquisto in prestito con diritto di riscatto dalla Pro Patria di Emanuele Zanaboni. Il classe 2005 è un nuovo giocatore del Monza Primavera, è uffiiciale. Di seguito il comunicato del club brianzolo:

“Emanuele Zanaboni è un nuovo calciatore della Primavera di AC Monza. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Pro Patria. Nato a Milano il 5 febbraio 2005, muove i suoi primi passi nelle giovanili dell’Aurora Pro Patria 1919, dove esprime al meglio le sue qualità, esordendo tra i professionisti il 3 settembre 2023. A febbraio 2024 si trasferisce a titolo temporaneo alla Società Sportiva Calcio Bari, dove prima si rende protagonista nel campionato di Primavera 2 realizzando 7 reti in 12 presenze, poi viene aggregato alla Prima Squadra in Serie B. Un cammino verso nuovi traguardi continua, in maglia biancorossa. Benvenuto Emanuele!”

Foto: sito Monza