Tramite il sito ufficiale, il Montpellier ha comunicato l’acquisto di Ferri dall’Olympique Lione. Centrocampista classe 1992, considerato un jolly per la capacità di attaccare, di far ripartire l’azione e di recuperare palloni, nella stagione appena conclusasi ha giocato in prestito sempre in Ligue 1, al Nimes, dove ha totalizzato 24 presenze mettendo a segno 2 gol.

Foto Sito Ufficiale Montpellier