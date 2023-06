Ufficiale: il Monaco saluta Alexander Nubel e Malang Sarr

L’AS Monaco ha annunciato che Alexander Nubel e Malang Sarr non giocheranno più per la squadra del Principato.

Questo il comunicato del club:

“Alexander Nübel e Malang Sarr alla fine del contratto.

Arrivati ​​entrambi a fine prestito al termine della 2022-2023, il portiere tedesco e il difensore centrale tricolore rientreranno nelle rispettive società dal 30 giugno. L’AS Monaco li ringrazia per il loro contributo.

Hanno trascorso rispettivamente due anni e una stagione in biancorosso, difendendo i nostri colori. Come confermato dal direttore sportivo del club, Paul Mitchell, questo giovedì il portiere tedesco tornerà al Bayern Monaco. Mentre il difensore centrale francese è già tornato al Chelsea per curare un infortunio muscolare”

Fonte Foto: Sito Ufficiale