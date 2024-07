Ufficiale: il Modena saluta Seculin e Vandelli

Il Modena ha annunciato che Andrea Seculin e Filippo Vandelli, non saranno più parte della squadra, infatti il loro contratto in scadenza il 30 Giugno 2024 non sarà rinnovato. Si separano quindi le strade dei due portieri e il Modena. Ecco il comunicato del club:

“In seguito alla scadenza dei contratti di Andrea Seculin e Filippo Vandelli, che erano legati ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2024, il Modena F.C. comunica che le strade del club e dei due portieri si separeranno. Seculin. Il classe 1990, approdato a Modena nell’estate 2022, nella prima stagione sotto la Ghirlandina ha collezionato 2 presenze in Coppa Italia e una in campionato. Nell’annata appena conclusa si è messo in mostra con 17 presenze in campionato e prestazioni di alto livello. Grande professionista, in queste due stagioni ha messo a disposizione tutta la sua esperienza. Vandelli. Modenese, Filippo ha coronato il suo sogno nell’ultima giornata di Serie B 2023-24, esordendo con i colori che ha sempre tifato fin da piccolo. Quel sogno è diventato un punto di partenza: il classe 2000, dopo l’importante esperienza di una stagione in gialloblù, andrà alla ricerca di maggiore continuità per affermarsi. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Andea Seculin e Filippo Vandelli il più sincero in bocca al lupo per il futuro.”

Foto: logo Modena