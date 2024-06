Ufficiale: il Milan Under 23 ammesso in Serie C

E’ arrivata anche l’ufficialità, il Milan Under 23 giocherà la prossima Serie C e domani 28 Giugno alle 11 scoprirà anche in quale girone. Il Consiglio Figc ha votato questa mattina l’ammissione della squadra rossonera, conseguente alla non ammissione dell’Ancona. Il Milan Under 23 allenato da Daniele Bonera, diventa difatti la terza squadra ad averne una seconda in Serie C, dopo la Juventus Next Gen e l’Atalanta Under 23. Di seguito il comunicato:

“A seguito della non ammissione dell’Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d’organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l’ammissione del Milan U23”.

Foto: logo Serie C