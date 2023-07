Ufficiale: il Milan manda Nasti in prestito al Bari con opzione di riscatto e controriscatto

Colpo in prestito per il Bari, i pugliesi si sono assicurati dal Milan i servizi di uno dei giovani che più si sono messi in risalto la scorsa stagione di Serie B, Marco Nasti. L’ala è risultata fondamentale per la salvezza del Cosenza. Questo l’annuncio sui propri canali ufficiali della società biancorossa: “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti (Pavia, 17.09.2003); l’attaccante sarà da subito a disposizione di mister Mignani nel ritiro di Roccaraso. Prodotto del settore giovanile del Milan, grazie alla brillante stagione ’21-’22 con la Primavera rossonera (16 reti in 24 partite), attira le attenzioni del Cosenza in Serie B che lo prende in prestito e gli regala l’esordio tra i professionisti nella scorsa stagione. Con i calabresi gioca 27 partite segnando 5 reti e risultando determinante per la salvezza dei rossoblù. Benvenuto Marco !”.

Foto: Sito Bari