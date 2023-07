Ufficiale: il Middlesbrough acquista Seny Dieng dal QPR

Il Middlesbrough ha annunciato Seny Dieng, portiere della Nazionale senegalese classe ’94 che lascia il QPR e firma un quadriennale. Obiettivo del Boro la prossima stagione di Championship: promozione. Per riuscirci, al club sulla pista del mercato hanno premuto sull’acceleratore e hanno deciso di distanziare le concorrenti. Questo è il loro sesto acquisto. Il comunicato della società: “Il Boro ha messo sotto firma il portiere della nazionale senegalese Seny Dieng. Il 28enne arriva dal Queens Park Rangers, squadra dello Sky Bet Championship, per una cifra non rivelata e firma un contratto quadriennale. Seny, vincitore della Coppa d’Africa con il Senegal, ha collezionato più di un secolo di presenze con il QPR ed è stato il giocatore dell’anno nel 2020/21. È il sesto acquisto di una settimana intensa di mercato per il Boro, e aggiunge forza al reparto dei portieri insieme al nuovo compagno Tom Glover. Come gli altri acquisti estivi, Seny è volato direttamente in Portogallo per unirsi al ritiro del Boro ad Algarve”.

Foto: Sito Middlesbrough