Ufficiale: il Marsiglia saluta Mitroglu, che vola in prestito al PSV

Lo scorso gennaio, Kostantinos Mitroglu è stato prestato dall’Olympique Marsiglia ai turchi del Galatasaray per una stagione e mezza. Nonostante la scadenza naturale dell’accordo fosse fissata dunque a giugno 2020, la società transalpina ha ufficializzato oggi un cambio di destinazione per l’attaccante greco. Il 31enne si trasferisce infatti al PSV, ancora una volta a titolo definitivo fino al termine della stagione corrente. Questo il comunicato del club francese: “Kóstas Mítroglou giocherà in prestito nei Paesi Bassi in questa stagione. Prestato al Galatasaray durante l’ultima finestra di trasferimento invernale, Kóstas Mítroglou è di nuovo in prestito, ma questa volta al PSV Eindhoven, fino alla fine della stagione 2019-2020. L’Olympique de Marseille gli augura buona fortuna per questa nuova sfida“.

Foto: sito ufficiale Marsiglia