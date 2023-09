Ufficiale: il Marocco ospiterà la Coppa d’Africa del 2025. Tre Paesi accoglieranno quella del 2027

E’ stata resa nota la Nazione che ospiterà la Coppa d’Africa nel 2025. Si tratta del Marocco, che prende il posto del paese decretato in prima istanza come ospitante ovvero la Guinea, che si è ritirata dopo aver capito che non è in condizione da sola di organizzare l’evento.

Tra le candidate era presente anche l’Algeria, che però ha deciso di ritirarsi un giorno prima dell’annuncio. Oltre a quella del 2025, è stata resa nota anche la sede della Coppa d’Africa 2027. La competizione verrà ospitata da tre Paesi, ovvero da Kenya, Tanzania e Uganda. Una decisione dovuta alla volontà di far crescere il calcio africano anche in queste nazioni.

Foto: logo Coppa d’Africa