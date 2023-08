Prosegue il mercato in uscita del Manchester United, che ha ceduto in prestito il difensore Brandon Williams. Il terzino classe 2000 si trasferisce con la formula del prestito, andando a giocare in Championship tra le fila dell’Ipswich Town. Altra esperienza in prestito per il calciatore, che nella stagione 2021-2022 era in forza al Norwich, allora impegnato in Premier League.

Foto: Twitter Manchester United