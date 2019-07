Ufficiale: il Manchester City cede il portiere Muric in prestito al Nottingham Forest

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Nottingham Forest ha annunciato l’arrivo in prestito di Arijanet Muric, portiere di proprietà del Manchester City. Il 20enne kosovaro è stato girato al club dai campioni d’Inghilterra con la formula del prestito secco, senza possibilità di riscatto, visto che è arrivato anche il rinnovo fino al 2024 con il City. Questo il testo: “Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’arrivo del portiere Arijanet Muric in prestito per una stagione dal Manchester City”.

Foto: Twitter Nottingham Forest