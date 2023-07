Ufficiale: il Luton Town acquista Mads Andersen dal Barnsley

Inizia la finestra di trasferimento per il Luton Town. Neopromossi in Premier League, gli Hatters hanno puntato sul danese Mads Juel Andersen. Il 25enne difensore centrale ha capitanato il Barnsley nell’ultima League One. Il comunicato del club: “Siamo entusiasti di annunciare il trasferimento definitivo del difensore centrale e capitano del Barnsley Andersen per una cifra non ancora pubblicabile. Il 25enne danese ha trascorso gli ultimi quattro anni nel calcio inglese con i Tykes, tre dei quali nel campionato prima della campagna di play-off della League One della scorsa stagione, che si è conclusa con la sconfitta all’ultimo respiro contro lo Sheffield mercoledì a Wembley. Andersen ha cominciato la carriera nel Brondby, club della Superliga danese, dove ha fatto il suo debutto professionistico e ha collezionato due presenze con la nazionale Under 19. Dopo un prestito al KB Hoge di seconda divisione, è passato all’AC Horsens nel 2017 e ha segnato cinque gol in 32 presenze, abbastanza per mertiarsi un trasferimento nel South Yorkshire per una cifra dichiarata di £ 900.000 nel 2019. Il difensore nato ad Albertslund ha aiutato il Barnsley a salvarsi in campionato, quindi ha raggiunto gli spareggi insieme agli attuali Hatters Carlton Morris e Cauley Woodrow, prima di rimanere all’Oakwell dopo la retrocessione per guidare il loro tentativo di tornare immediatamente in seconda divisione. Andersen ha collezionato 42 presenze la scorsa stagione, segnando due volte, per guadagnarsi un posto nella EFL League One Team of the Season e il premio di giocatore della stagione dei tifosi di Tykes. Il popolare difensore lascia Barnsley con 167 presenze e una reputazione come uno dei centrali più eleganti dell’EFL, con l’ambizione di giocare in Premier League e per il suo paese a livello di Nazionale maggiore”.

Foto: Sito Luton Town