Ufficiale: il Lipsia chiude l’accordo con Blaswich

La stagione 2021-22 sta per entrare nel vivo con la ripartenza delle competizioni europei e le classifiche dei campionati in via di definizione, ma i club pensano già al futuro e provano ad anticipare mosse utili a rinforzare gli organici. È il caso del Lipsia, che ha definito il primo acquisto per la prossima annata. Si tratta di Janis Blaswich, portiere classe ’91, che ha firmato un contratto di cinque anni con la squadra del gruppo Red Bull. In scadenza con l’Heracles, attuale club, Blaswich lascerà l’Olanda in estate con direzione la Germania.