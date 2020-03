Il Lipsia, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, in queste ore ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’importante rinnovo di Tyler Adams. Il forte e talentuoso centrocampista americano, ex New York Red Bull, ha prolungato il contratto fino al 30 giugno del 2025. Il 21enne, arrivato in Germania nel gennaio del 2019, è già nel giro della Nazionale maggiore statunitense.