Ufficiale: il Lione ha venduto Habib Keita al Clermont

L’Olympique Lyonnais ha ufficializzato la partenza del centrocampista Habib Keita al Clermont. Si legge così in una nota dei Les Gones: “L’Olympique Lyonnais informa del trasferimento del proprio centrocampista Habib Keita al Clermont Foot per un importo di 1 milione variabile a cui si potrà aggiungere una partecipazione agli utili del 20% sul valore aggiunto di un eventuale futuro trasferimento. Arrivato al club nel 2020 dal Guidars FC (Mali), Habib Keitaha indossato la maglia dell’OL 7 volte (4 partite di Ligue 1 e 3 di Europa League) prima di essere ceduto in prestito la scorsa stagione al club belga Kortrijk che milita in prima divisione. Con tale club, il 21enne maliano è maturato e ha guadagnato minuti, giocando 21 partite in tutte le competizioni. L’Olympique Lyonnais augura buon proseguimento ad Habib Keita per il resto della sua carriera”.

Foto: Instagram Habib Keità