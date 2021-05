Ufficiale: il Lione ha il suo nuovo allenatore. Peter Bosz ha firmato fino al 2023

Il Lione ha anunciato il suo nuovo allenatore. Si tratta di Peter Bosz, il tecnico ha firmato un contratto fino al 2023. Ecco il comunicato: “L’Olympique Lyonnais è molto lieto di informare della nomina di Peter Bosz come allenatore della squadra professionistica per le prossime due stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2023. L’allenatore olandese che diventa il 30esimo allenatore della storia dell’OL entrerà in carica l’1 luglio”.

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d'entraineur de l'équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Foto: Twitter Lione