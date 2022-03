Ufficiale: il Legnago esonera Serena. Panchina affidata a Perna

F.C. Legnago Salus comunica di aver sollevato il signor Michele Serena dalla guida tecnica della Prima Squadra. Contestualmente, è stato sollevato dal suo ruolo anche il collaboratore tecnico Davide Zanon. La Società desidera ringraziare entrambi per la serietà e l’impegno profusi per la causa biancazzurra, che sono stati sinceramente apprezzati. L’allenamento odierno sarà guidato dall’allenatore in seconda, Armando Perna. Il Cda, i Soci e la componente dirigenziale si riservano ulteriori comunicazioni in merito.

FOTO: Sito Legnago