L’US Grosseto, attraverso i propri canali social, “comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il direttore sportivo Stefano Giammarioli. Un grazie per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati in questi mesi – si legge nella nota – e un in bocca al lupo per il futuro. Il ruolo di futuro direttore sportivo sarà ufficializzato nei prossimi giorni”.

FOTO: Facebook US Grosseto