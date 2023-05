Il Girona con un annuncio sui propri canali social ha reso noto il rinnovo del tecnico Miguel Ángel Sánchez Muñoz. Il tecnico ha deciso di estendere il suo contratto fino al 2026 dopo l’ottima annata col club spagnolo che in vista dell’ultima giornata di Liga è ancora in corsa per un posto in Europa.

Foto: Munoz Girona pagina FB