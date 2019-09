Ufficiale: il giovane attaccante Ruggiero rinnova con il Crotone

Il Crotone annuncia di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto di Zak Ruggiero fino al 2024. L’attaccante classe 2001 di madre inglese e padre calabrese si lega per altre cinque stagioni con i rossoblu firmando il suo primo contratto da professionista. Questo il comunicato: “La storia calcistica di Zak Ruggiero, sin dalla nascita intrecciata dai colori rossoblù, è destinata a rimanere ancora più strettamente allacciata perché il baby calciatore ha prolungato il suo contratto quest’oggi, alla presenza del Direttore Generale Raffaele Vrenna, legandosi al Crotone fino al 30 giugno 2024. Ruggiero, per tutti Zak, è nato il 9 gennaio 2001 a Bishop Auckland (Inghilterra) da papà crotonese e mamma inglese, per poi trasferirsi già dopo pochi mesi di vita a Crotone. È uno dei giovani più promettenti del panorama italiano ed ha messo in mostra le sue qualità anche di recente in Prima squadra andando a segno, all’esordio tra i professionisti, contro l’Arezzo con la rete che ha regalato il passaggio del turno agli squali. Zak, nazionalità italiana (ha vestito lo scorso anno anche la maglia della B Italia), ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile ed ha sottoscritto il primo contratto da professionista già il 14 luglio dello scorso anno. Giocate, senso del sacrificio e gol sono tra le sue doti migliori. Doti che metterà ancora a disposizione del Crotone con una storia d’amore che continuerà fino al 2024“.

Foto: sito ufficiale Crotone