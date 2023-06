Ufficiale: il Getafe dice addio a Diego Conde, Kiko Casilla, Jordan Amavi, Gonzalo Villar e Munir

Il Getafe ufficializza la partenza di cinque giocatori. Il club conferma che Diego Conde, Kiko Casilla, Jordan Amavi, Gonzalo Villar e Munir non continueranno sotto il comando del tecnico Bordalás. Il comunicato ufficiale sui canali del club. Non è stata una stagione facile per nessuno di loro. I due portieri e il terzino in prestito dall’Olympique de Marseille, infatti, sono state più che altro delle mascotte nei loro trascorsi al Coliseum. Anche Gonzalo nonostante i 15 gettoni di presenza non ha avuto i minuti previsti e per lui non è stata esercitata l’opzione di acquisto. Tornerà perciò alla Roma. Infine nemmeno Munir si è rivelato imprescindibile per l’allenatore della salvezza, appena riconfermato. Ora perciò è libero a parametro zero.

Foto: Getafe logo