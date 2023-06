Ufficiale: scatta l’obbligo di riscatto, il Genoa acquista Pușcaș dal Reading

Arriva la conferma e l’ufficialità da parte del Reading: con la promozione in Serie A del Genoa scatta l’obbligo di riscatto per l’attaccante rumeno 27nne George Pușcaș. Questo il comunicato dei britannici: “Possiamo confermare che George Puscas ha completato un trasferimento definitivo al Genoa per una cifra non rivelata. Puscas ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Genoa e, come parte di quel contratto di prestito, è stato attivato un trasferimento a tempo indeterminato al momento della promozione in Serie A. In bocca al lupo per il futuro, George!”

Foto: Sito Genoa