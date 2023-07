Il Genoa acquista a parametro zero Nicola Leali. Ecco la nota del club sull’ex portiere dell’Ascoli: “Nato a Castiglione delle Stiviere il 17/02/1993, il portiere vanta 62 presenze in Serie A con le maglie di Frosinone, Cesena e Brescia. Leali ha collezionato 12 partite in Europa League nelle sue esperienze con Olympiacos e Zulte Waregem. Benvenuto Nicola!”. Per lui un contratto triennale.

Foto: leali ascoli sito ufficiale